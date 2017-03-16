Мурманские школьники пишут письма в прошлое

Мурманские школьники присоединились к Всероссийской акции «Письмо Победы». Они готовят письма «в прошлое» – членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, родственникам, которые трудились в тылу, пережили блокаду, эвакуацию, погибли, защищая Родину.

– С каждым днём в проекте участвует все больше школьников. Отрадно, что задействованы не только дети, но и их родители, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Наша цель – получить с помощью писем отклик в сердцах юных мурманчан.

К акции уже подключились все школы города. Сначала ребята изучают семейные архивы, собирают материалы, участвуют в классных часах, уроках мужества. Сегодня такое занятие прошло в школе № 38 (ул. Сафонова, 37). Её ученики участвуют в акции совместно с воспитанниками одной из школ города Сочи.

– Примечательно, что этот проект объединяет россиян всех поколений, ребят из разных городов. Мы очень рады, что практика такого взаимодействия возрождается, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Итоги будут подведены в преддверии Дня Победы. Все письма, подготовленные мурманскими школьниками, объединят в большую электронную книгу.

Наша справка:

Акция «Письмо Победы» проходит по всей стране, в ней принимают участие и школьники, и студенты. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из различных регионов России.