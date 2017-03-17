Мурманские школьники приняли участие в экологическом мастер-классе «Весенние птицы прилетели»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел очередной экологический мастер-класс в рамках акции «Спасём дерево!». Ребята из 4 класса средней образовательной школы № 1 Мурманска вместе с учителем Мариной Матросовой приходят после уроков практически на каждое экологическое занятие, которое проводит педагог Центра досуга и творчества Руслана Недозорова.

В начале занятия библиотекарь рассказала детям о приметах весны. Участники мероприятия познакомились с творчеством русских художников: Исаака Левитана, Игоря Грабаря, Ивана Шишкина, картины которых были представлены в презентации о весенней природе и птицах.

После познавательной части состоялось творческое занятие, на котором школьники вместе с другими читателями библиотеки смастерили из старых глянцевых обложек журналов оригинальную и забавную весеннюю птичку.

Мероприятие направлено на привлечение детей к творческой деятельности и бережному отношению к живой природе и использование в творчестве вторичных материалов.