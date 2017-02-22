Мурманские школьники приняли участие в музейном занятии по экспозиции «Археология Кольского Севера» и мастер-классе «Создание петроглифов»

Мурманский областной краеведческий музей посетили учащиеся 5 класса школы № 23 г. Мурманска. Для школьников была проведена экскурсия по экспозиции «Археология Кольского Севера». Юные северяне окунулись в загадочный мир древних людей, которые населяли Кольский край, узнали, когда первые люди появились на территории нынешней Мурманской области, смогли представить жизнь древнего человека в различные археологические эпохи.

Особый интерес у ребят вызвал костяк и скульптурный портрет молодой женщины из погребения, датированного II тыс. до н. э. из знаменитого Оленеостровского могильника в Кольском заливе Баренцева моря. Школьники также рассмотрели наскальную живопись и петроглифы, наскальные рисунки древних людей из Чальмны-Варрэ, в районе реки Поной, копии которых расположены на стенах зала.

После экскурсии для пятиклассников был проведен необычный мастер-класс «Создание петроглифов». Ребята сделали «протирки» петроглифов, а затем ученики смогли забрать домой самодельные сувениры.