Мурманские школьники стали участниками поэтической встречи «На ладошке стишок, подарю тебе, дружок»

В рамках Года экологии в России в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла поэтическая встреча для школьников 3-5 классов «На ладошке стишок, подарю тебе, дружок» под девизами: «Береги свою планету. Ведь другой на свете нету» и «Ни за что, и никогда не обижай живого!»

Дети вслух прочитали написанные на разноцветных карточках стихи Якова Акима, Виктора Лунина, Бориса Заходера и других детских поэтов. Ребята выбрали стихи, которые им больше всего понравились – поэтические произведения о брошенных и спасённых животных Виктора Лунина «Никого не обижай», Галины Мельниковой «Забытый котёнок», Николая Мережникова «Воробей» и другие. Юные читатели объяснили свои выбор так: «Эти стихи выбраны, потому что они призывают всех быть добрыми и отзывчивыми к кошечкам, собачкам, лягушкам и даже к самым маленьким букашкам и жучкам. Ведь всем им бывает больно и плохо. Если злые люди их обижают, то добрые должны помогать и спасать, чтобы на нашей Земле не было пусто, скучно и неинтересно».