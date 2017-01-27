Мурманские старшеклассники изучат экологическое право

29 января в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится первое в этом году занятие клуба «Знакомьтесь - юристы», которое будет посвящено Году экологии в России.

Мурманские старшеклассники встретятся с помощником Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Людмилой Овечкиной. Ребята узнают о том, как осуществляется надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружающей природной среды и экологических прав граждан, а также зададут вопросы по волнующим их проблемам.

Людмила Евгеньевна расскажет также об особенностях своей специальности, а специалисты библиотеки проведут обзор выставки «Природоохранная политика в России».