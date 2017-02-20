Мурманские старшеклассники станут участниками дня информации «Они прославили Россию», посвящённого кавалерам орденов Российской Федерации

21 февраля в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится день информации «Они прославили Россию», посвящённый кавалерам орденов Российской Федерации.

В центральном холле библиотеки будет организована книжная выставка и викторина по теме мероприятия. В актовом зале в 13.30 пройдёт патриотический час «Я – сын своего народа», в ходе которого старшеклассники и студенты получат информацию о современной наградной системе России, о героях, прославивших и защитивших её, таких как рядовой Евгений Родионов, известный всему миру полярник Артур Чилингаров, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв и других. Самые активные участники получат призы.