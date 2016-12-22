Мурманские студенты примут участие в познавательном занятии «Здоровая молодёжь - будущее России»

23 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке студенты 1 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева побывают на познавательном занятии «Здоровая молодёжь - будущее России».

Ребята познакомятся с видеокопилкой роликов «Вредные привычки», узнают о самых популярных увлечениях молодёжи в России и нормах ГТО, а также ответят на вопросы викторины и примут участие в онлайн-тестировании «Твой индекс здоровья». Познавательное занятие направлено на формирование здорового образа жизни, социального поведения и здоровьесберегающего сознания.