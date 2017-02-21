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Мурманская область. Арктика21.02.17 06:15

Мурманские студенты приняли участие в информационном часе «Правонарушение: понятие, виды, ответственность»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке студенты 1 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева приняли участие в информационном часе «Правонарушение: понятие, виды, ответственность».

Ребята узнали о последствиях правонарушений с точки зрения закона, научились различать понятия «проступок» и «преступление», а красочная электронная презентация помогла в усвоении таких юридических терминов, как вина, умысел, неосторожность и вандализм. Для закрепления материала участники мероприятия ответили на вопросы викторины, разгадали кроссворд, посмотрели и обсудили документальный фильм «Детские банды».

На представленной выставке «Соблюдение законов – высшая добродетель» студенты познакомились с книгами, периодическими изданиями и изданным в библиотеке методическим материалом «Как случайно не стать преступником».

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