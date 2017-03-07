Мурманские студенты стали участниками патриотического часа «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи!»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся патриотический час «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи!» для студентов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.

В ходе первой части беседы «Женщины – герои Российской Федерации», сопровождающейся электронной презентацией, ребята узнали о подвигах соотечественниц, защитивших страну от немецко-фашистских захватчиков ценою собственной жизни: Лилии Владимировны Литвак – пилоте высшего класса, которую за отвагу и женственность называли Белой лилией Сталинграда, и Веры Даниловны Волошиной – бесстрашной разведчице.

Тема «Современницы, прославившие Россию» вызвала эмоциональный отклик у юных граждан. Спортивные достижения олимпийских чемпионок - лыжницы Любови Егоровой и прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой студентам были известны, и они дополнили сообщение библиотекаря.

Документальные фильмы о женщинах-космонавтах воодушевили юных мурманчанок. Участники мероприятия восхитились смелостью крановщицы Тамары Пастуховой, которая помогла рабочим, оказавшимся в огненной ловушке, и Марины Плотниковой, ценой собственной жизни спасшей троих тонувших детей.

В преддверии Международного женского дня приятным сюрпризом стал просмотр видеозаписей с исполнением современными актёрами стихов о представительницах прекрасного пола поэтов Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Эммы Мошковской.

В заключение патриотического часа состоялась викторина по материалам выставки, созвучной с темой мероприятия.