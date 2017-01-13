Мурманские волонтеры помогают нуждающимся землякам, но волонтёрам не хватает мужской одежды и зимней обуви

В социально-волонтерский центр, расположенный на проспекте Ленина, 89 в Мурманске, в течение прошлого года обратилось 825 человек. Среди нуждающихся в основном малоимущие горожане, одинокие пенсионеры, члены многодетных, неполных, социально неблагополучных семей, а также лица без определенного места жительства.

Напомним, центр был открыт в рамках сотрудничества региональных отделений Российского Красного Креста и Российского фонда мира.

В отремонтированном помещении выстроились стеллажи с одеждой, обувью и предметами быта. Мурманчане приносят сюда ненужные им вещи, которые кому-то еще могут пригодиться. Важно, чтобы вещи эти были чистыми и опрятными.

«Остро не хватает мужской одежды, особенно зимней обуви, женской одежды больших размеров – от 52 и выше, – перечисляет заместитель председателя Мурманского отделения Российского Красного Креста Ирина Смирнова. – Востребована женская зимняя обувь без каблуков, детские комбинезоны, посуда».

Социально-волонтерский центр на проспекте Ленина, 89 работает ежедневно с 10.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.