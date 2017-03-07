Мурманские яхтсмены вернулись из Тольятти с «золотом» и «серебром»

Представители яхт-клуба Мурманского морского торгового порта стали победителями и призёрами Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта, который в этом году проходил в Тольятти.

Как мы уже сообщали, соревнования по версии всемирной ассоциации парусного спорта на снегу и льду (WISSA) проходят с 1980 года. В программу чемпионата «WISSA-2017» уже по традиции были включены гонки зимних виндсерферов и кайтеров в дисциплине «курс-рейс», а также марафонские гонки и заезды на скорость.

Представитель яхт-клуба ММТП Валентин Дробышевский стал абсолютным чемпионом мира в марафонской гонке на зимнем виндсерфинге. Его коллега по команде Фарид Арсланов завоевал «серебро» в гонках на кайтах в возрастной категории «мастер». Руководитель Яхт-клуба ММТП Вячеслав Мальцев выиграл «золото» в гонке ветеранов зимнего виндсерфинга, а также две серебряные награды в категории «мастер» и «гранд-мастер».

Гонки проходили в сложнейших погодных условиях, но мурманские спортсмены в очередной раз продемонстрировали высокий класс и отличную подготовку.

Сейчас спортсмены уже вернулись в Мурманск и продолжают тренировки. Очередной Чемпионат мира в будущем году планируется провести в соседней Финляндии.