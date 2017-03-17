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Мурманская область. Арктика17.03.17 09:07

Мурманские журналисты примут участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость»

В ежегодном медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, примут участие два мурманских журналиста. Например, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» Марина Калмыкова стала лауреатом III Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Марина Калмыкова представила на конкурс материал, посвященный трагической истории одной заполярной семьи, которая объединила большое количество неравнодушных людей.

«Пропал пенсионер, его четыре дня искали спасатели, после чего поиски приостановили, а волонтеры не сдались, найдя его спустя несколько суток. Рядом с мужчиной все это время находился пес, он тоже выжил. Я видела боль и безысходность в глазах родственников пропавшего дедушки, видела судорожное, в хорошем смысле, поведение волонтеров, которые искали и нашли пенсионера и его собаку. Этот сюжет заставляет задуматься, показывает отношение людей к выполнению гражданского долга и оказанию помощи в поиске пропавшего человека», – рассказала она.

Всего на конкурс было подано 4 тысячи работ от журналистов 969 региональных СМИ. Лауреатами стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны.

«Приятно отметить, что информационные партнеры ОНФ, наши мурманские журналисты уже третий год подряд становятся лауреатами этого крупного профессионального конкурса. Их публикации, бесспорно, имеют большое значение для граждан, ведь СМИ пишут о наболевших проблемах, которые не решаются годами, заставляя различные ведомства менять ситуацию и нести за это публичную ответственность. Независимым СМИ в современных информационных реалиях приходится нелегко, именно поэтому их работа настолько ценна», – считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Лариса Круглова.

 

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