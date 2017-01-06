Мурманских школьников приобщат к традициям праздника Рождества Христова

10 января в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт познавательная программа «Рождество», основанная на традициях народной культуры.

Учащиеся мурманской средней общеобразовательной школы № 1 примут участие в народных играх, забавах и хороводах. Фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.