Мурманский центр занятости выдает гранты работодателям на создание рабочих мест для инвалидов

Мурманский центр занятости населения готов оказать поддержку работодателям, которые намерены принять на работу незанятых инвалидов и создать для них оборудованные рабочие места.

- Денежная выплата (грант) на оборудование одного рабочего места в 2017 году составляет 60 тысяч рублей, - сообщают в ЦЗН г.Мурманска. – Всего в областном центре планируется открыть 40 таких рабочих мест. Единовременные субсидии из областного бюджета на организацию оборудованных рабочих мест для незанятых инвалидов предоставляются мурманским предприятиям авансом и на безвозмездной основе.

Гранты предоставляются работодателям по результатам конкурсного отбора, проводимого комитетом по труду и занятости населения Мурманской области. Подать заявку и пакет документы в конкурсную комиссию можно при личном обращении, почтой или в электронной форме по Интернету.