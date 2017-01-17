Мурманскстат собирается «заглянуть» в наши кошелькиПРОЩЕ ГОВОРЯ: Где рождаются молодые предприниматели в Мурманской области?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.01.17 09:09

Мурманский морской рыбный порт пытается нивелировать падение объёмов рыбопродукции щебнем и цементом

Грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» в январе-декабре 2016 года снизился в сравнении с аналогичным показателем 2015 года на 17,3% - до 308,9 тысячи тонн, в том числе рыбопродукции - уменьшился на 17,7% - до 178,8 тысячи тонн, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

Грузооборот в декабре 2016 года снизился в сравнении с показателем за декабрь 2015 года на 11,6% - до 25,2 тысячи тонн, в том числе рыбопродукции - на 8% - до 14,9 тысячи тонн.

Всего в декабре 2016 года Мурманский морской рыбный порт принял 103 судна, из них 99 относились к рыбной промышленности.

По словам управляющего АО «ММРП» Олега Креславского, чтобы не допустить ещё большего снижения грузооборота, рыбный порт вынужден привлекать новых партнеров, несвязанных с рыбной отраслью.

«Мы участвовали в отправке нескольких крупных партий оборудования для холдинга УК «ВОСТОКуголь», которая ведёт геологоразведку угольных месторождений на полуострове Таймыр, - отметил он. – Кроме того, перевалили достаточно большой объём сыпучих грузов – щебня и цемента, в том числе для «Газпромнефтьснабжения». А сейчас в порту выгружается транспорт «BBC BAHREIN», доставивший большую конвейерно-дробильную установку для комбината «Апатит».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 282 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 5 серия (16+)12:00«Четвертая власть». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 24 копейки, евро – почти на 11 копеекНа торгах установилось некоторое равновесие-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 январяИзменения в жилищном законодательстве могут вызвать непонимание и обеспокоенность граждан-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения