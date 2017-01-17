Мурманский морской рыбный порт пытается нивелировать падение объёмов рыбопродукции щебнем и цементом

Грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» в январе-декабре 2016 года снизился в сравнении с аналогичным показателем 2015 года на 17,3% - до 308,9 тысячи тонн, в том числе рыбопродукции - уменьшился на 17,7% - до 178,8 тысячи тонн, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

Грузооборот в декабре 2016 года снизился в сравнении с показателем за декабрь 2015 года на 11,6% - до 25,2 тысячи тонн, в том числе рыбопродукции - на 8% - до 14,9 тысячи тонн.

Всего в декабре 2016 года Мурманский морской рыбный порт принял 103 судна, из них 99 относились к рыбной промышленности.

По словам управляющего АО «ММРП» Олега Креславского, чтобы не допустить ещё большего снижения грузооборота, рыбный порт вынужден привлекать новых партнеров, несвязанных с рыбной отраслью.

«Мы участвовали в отправке нескольких крупных партий оборудования для холдинга УК «ВОСТОКуголь», которая ведёт геологоразведку угольных месторождений на полуострове Таймыр, - отметил он. – Кроме того, перевалили достаточно большой объём сыпучих грузов – щебня и цемента, в том числе для «Газпромнефтьснабжения». А сейчас в порту выгружается транспорт «BBC BAHREIN», доставивший большую конвейерно-дробильную установку для комбината «Апатит».