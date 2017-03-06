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Мурманская область. Арктика06.03.17 14:45

Мурманский морской торговый порт участвует в проектах по созданию безбарьерной среды

Портовики приобрели мобильный лестничный гусеничный подъёмник для детей-инвалидов, посещающих мурманскую прогимназию № 61, а также специализированный микроавтобус для общественной организации «Ковчег».

Подъёмник, который часто называют «ступенькоход» помогает поднимать человека в инвалидном кресле по обычной межэтажной лестнице. Для «ступенькохода» не требуется оснащение лестниц специальными рельсами или иными вспомогательными узлами. Подъёмник работает на аккумуляторных батареях, что позволяет ему непрерывно действовать в течение нескольких часов. Колясочник всего за несколько минут может преодолеть ступеньки любого учреждения. Шагать такой агрегат может даже под уклоном в 35 градусов.

Модель, приобретенная при содействии Мурманского морского торгового порта, произведена в Италии. С помощью этого механизма у нескольких ребят появилась возможность посещать кружки и секции, занятия которых проходят не только на первом этаже здания прогимназии. Дети-инвалиды повысили степень своей мобильности и теперь могут наравне с другими сверстниками раскрывать свои таланты и творческие способности.

Мурманский морской торговый порт регулярно оказывает содействие общественным и образовательным учреждениям областного центра. Напомним, в прошлом году портовики смонтировали новую вентиляционную систему для очистки и фильтрации воздуха в группе раннего развития детского сада № 79, помогли заменить на современные стеклопакеты 12 оконных блоков в детском саду № 2, подарили Мурманскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей оборудование для занятий пескотерапией, оказали финансовую поддержку средней школе № 27 в проекте по замене окон в классе, где проводятся занятия с особенными детьми.

А ещё ПАО «ММТП» откликнулось на обращение сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Татьяны Кусайко об оказании содействия в приобретении специализированного транспортного средства для Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег».

Активисты «Ковчега» были инициаторами проекта «Поможем сообща» по сбору средств для покупки специализированного микроавтобуса с подъёмной площадкой. Совместные усилия общественников и торгового порта помогли решить одну из самых насущных проблем – оказание транспортных услуг людям, оказавшимся в инвалидном кресле. 

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