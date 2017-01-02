Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан на новые выставки

В дни новогодних каникул областной художественный музей порадует мурманчан новыми выставками. 4 января начнут работу пять выставок.

На выставке «Книжный знак из собрания музея» будут представлены экслибрисы – особые книжные знаки, удостоверяющие владельца книги. Посетители музея увидят более 120 работ, в том числе авторства Михаила Кирина, Татьяны Ковригиной, Сергея Тюканова, Николая Стрижака и других. Выставка будет работать до 22 января 2017 года.

На выставке «Автопортрет в духе эпохи Возрождения» мурманчане смогут увидеть работы, выполненные учениками детских школ искусств и детских художественных школ Апатитов и Кировска в рамках проведения одноименного конкурса. Выставка будет работать до 5 февраля 2017 года.

Для любителей янтаря начнет работу выставка «Таинство древней смолы», на которой будут представлено около 20 янтарных изделий, а также образцы необработанного янтаря. Выставка будет работать до 12 февраля 2017 года.

Все желающие также смогут познакомиться с выставкой работ членов апатитского фотоклуба «Сейд». Первый раз фотоклуб «Сейд» собрался 4 февраля 2002 года, и уже 15 лет он занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в регионе. Клуб объединил любителей фотографии разных уровней подготовки, однако большинство его членов так или иначе связаны с фотографией профессионально. Выставка будет работать до 12 февраля 2017 года.

Мини-выставка «О чём поведал новогодний шар» представит мурманчанам экспонаты, посвящённые истории новогодней игрушки. Выставка будет работать до 22 января 2017 года.