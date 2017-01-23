Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан на торжественное открытие выставки «Опыты в эмали»

25 января в 18.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки Маргариты Хабаровой «Опыты в эмали».

На выставке будет представлено более 60 работ, выполненных автором Маргаритой Хабаровой в технике горячей эмали.

Маргарита Хабарова - член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии. Художница работает в технике горячей эмали с конца 1990-х.

Экспозиция представляет одну из интереснейших страниц развития современной российской станковой эмали. Работа с горячей эмалью технически сложна: мастер не имеет возможности вмешиваться в процесс, а может лишь, основываясь на опыте и интуиции, регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения.

Опыты в эмали Маргариты Хабаровой – это постоянный поиск и эксперимент в широчайшем диапазоне тем и жанров, многообразие пластических решений: от классики до абстракции, от пейзажа до многофигурной композиции.

Выставка будет работать до 15 марта.