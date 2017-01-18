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Мурманская область. Арктика18.01.17 08:40

Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку «И-2-И»

20 января в 17.00 в Мурманском областном художественном музее откроется выставка «И-2-И». На выставке будут представлены около 50 живописных и текстильных произведений санкт-петербургских художников Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко, навеянных впечатлениями от Севера. Воспоминания о молодости, об экзотике заполярной жизни – главная тема выставки.

Творческий путь обоих авторов начинался именно в Мурманске. Художников интересуют проблемы фактуры, взаимодействия различных материалов, живописные и поэтические метафоры. Экспозиция выставки «И-2-И» - своеобразный диалог между живописью и текстильными объектами: иногда эти виды искусства идут параллельно, а иногда это противопоставление фактуры, ритма и художественного образа.

Выставка будет работать до 26 февраля.

Наша справка:

Сергиенко Ирина - член Союза художников РФ с 1985 года.

Работает в техниках: живопись, графика, гобелены, роспись по ткани, разработка и отделка интерьеров, фотография. С 1981 года постоянная участница художественных выставок в России и за рубежом.

Клюшкин Владимир  – член Союза художников России с 1984 года, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства ЛГУ им. Пушкина.

Автор тематических картин, пейзажей, портретов. Участник областных, региональных, республиканских, зарубежных выставок с 1977. Один из инициаторов создания «Галереи «М» - первой частной галереи Заполярья.

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