Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан на заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор»

14 января в 17.00 в Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор».

Заседание приурочено к 30-летию со дня смерти режиссёра Андрея Тарковского. На обсуждение будет вынесена одна из самых известных киноработ Андрея Тарковского – «Зеркало», фильма, ставшего культовым и вошедшего в классику как российского, так и мирового кинематографа. После просмотра фильма все присутствующие смогут обсудить фильм и его проблематику, а также поделиться мнениями.