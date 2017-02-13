Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан увидеть серьги из частных коллекций

15 февраля в 12.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».

На выставке будут представлены серьги, выполненные из кожи, полудрагоценных камней, эмали, серебра, морских раковин, коралла, дерева, израильского камня. Многие из них делали члены Союза художников России: Никита Духно, Евгений Баранов, Владимир Баландин. В экспозиции частных коллекций также можно увидеть сережки, выполненные профессиональными художниками и дизайнерами - Владимиром Христофоровым, Сабиной Кадиевой, Нелей Макеевой и другими мастерами.

Выставка будет работать до 19 марта.