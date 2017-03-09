Мурманский областной художественный музей приглашает на открытие выставки «Лоскутная мозаика Заполярья»

10 марта в 17.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея откроется выставка лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья».

В экспозиции будут представлены разнообразные виды лоскутного шитья: сюжетные и орнаментальные панно, одеяла, покрывала, игрушки клубов областного художественного музея «Лоскутное шитьё» и «Татьянин день», апатитской студии декоративно-прикладного искусства «Иван да Марья», народного самодеятельного коллектива «Неонила» из г. Кировска, а также работы мастеров из Дома культуры городского поселения Умба и посёлка Междуречье.

Современное лоскутное шитьё – это динамично развивающееся искусство, в котором сочетаются народные традиции, передовые технологии и смелые эксперименты.

Выставка проводится с целью раскрытия основных тенденций развития современного любительского декоративно-прикладного искусства, а также представления разнообразий техник лоскутного шитья.

Выставка будет работать до 9 апреля.