Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку членов фотоклуба «Имандра»

16 февраля в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка членов мончегорского фотоклуба «Имандра».

В экспозиции будет представлено более 20 цветных и черно-белых работ, в основном в жанре натюрморт.

Мончегорский фотоклуб «Имандра» был основан в 1981 году любителями фотографии - работниками комбината «Североникель». До начала 90-х годов в клубе кипела жизнь. Только в 2006 году фотоклуб был возрожден группой людей разных профессий, которых объединяет любовь к фотографии и схожие взгляды на искусство. Члены фотоклуба - участники российских и международных конкурсов и выставок.

Выставка будет работать до 19 марта.