Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку «Эдуард Мане. К 185-летию со дня рождения»

18 января в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка одной картины «Эдуард Мане» из цикла выставок «Дар Нади Леже». Эдуард (Эдуар) Мане - французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.

На выставке представлена факсимильная репродукция работы Эдуарда Мане «В саду виллы в Бельвю» из собрания музея. В 1880 году художник провёл лето в Бельвю, в предместьях Парижа, где он арендовал дом и написал несколько картин на пленэре в саду. Оригинал работы находится в Цюрихе в частном собрании Эмиля Бюрле.

Выставка будет работать до 22 января.