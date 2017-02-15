Мурманская область. Арктика15.02.17 14:30
Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку Василия Баранова
17 февраля в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка художника Василия Григорьевича Баранова. В экспозиции будет представлено более 20 живописных и графических работ мастера из фонда музея, среди которых «Этюд (Рейдар Сярестениеми)», «Штормовое предупреждение», «У Семёновского озера» и многие другие.
Василий Баранов - заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР, организатор и первый председатель областного отделения Союза художников. Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, неяркие зарисовки суровой природы Заполярья.
Выставка будет работать до 19 марта.
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