Мурманский областной краеведческий музей приглашает мурманчан на заседание Мурманского телевизионного клуба

29 января в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба. На заседании будет представлен телефильм «Заполярные фотоэтюды», посвященный мурманским фотохудожникам.

Фотография – это искусство, и оно стоит в одном ряду с живописью, архитектурой, кино. С помощью фотоснимков человек может выражать свои чувства, эмоции и мысли. В фотографии существует много стилей, при этом каждый, кто увлекается фотоискусством, может стать основателем своего направления. Каждая фотография - это отдельная история, переживание, воспоминание.