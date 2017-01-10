Мурманская область. Арктика10.01.17 12:43
Мурманский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Арктический конвой идёт в Мурманск»
11 января в 11 часов в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Арктический конвой идёт в Мурманск».
Выставка посвящена 75-летию прибытия в Мурманск первого арктического конвоя с грузами с военной помощью от союзников СССР. Посетителям будут представлены предметы из собрания областного краеведческого музея и Городского историко-краеведческого музея г.Полярный. Среди экспонатов – детали униформы моряков американского военного флота, документы из архива Ивана Дмитриевича Папанина, а также фотографии, сделанные во время транспортировки арктических конвоев.
Выставка будет работать до 15 февраля.
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