Мурманский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Красота Севера в отражении рук мастера»

6 февраля в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Красота Севера в отражении рук мастера». На выставке, приуроченной к Международному дню саамов, будут представлены образцы саамского декоративно-прикладного искусства из личной коллекции Анастасии Мозолевской. С 1990 года северянка работала преподавателем декоративно-прикладного саамского рукоделия в Ловозерском профессиональном училище № 26. В 1993 году Анастасия Елисеевна стала первым руководителем общественного объединения саамских мастеров и художников «Чепесь саамь». Кроме того, она – один из авторов книг «Саамское рукоделие», «Саамский костюм» и «Саамские узоры». При активном участии А. Мозолевской состоялось возрождение ранее забытых ремесел: вышивки бисером и оловянной нитью, вязания, плетения, ткачества, работы с мехом, кожей, замшей, сукном и плетения из корня.

На выставке также экспонируются картины художников Якова Комшилова, Николая Морозова, Виктора Алексеева, Владимира Пашкина из фондов музея, а также картины Ивана Галкина из коллекции Нины Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.