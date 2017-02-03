ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Бросить всё, продать машину, чтобы найти идею и самореализоваться – Максим МитакиМаленькому Даниилу нужна помощь и поддержка земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.02.17 15:54

Мурманский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Красота Севера в отражении рук мастера»

6 февраля в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Красота Севера в отражении рук мастера». На выставке, приуроченной к Международному дню саамов, будут представлены образцы саамского декоративно-прикладного искусства из личной коллекции Анастасии Мозолевской. С 1990 года северянка работала преподавателем декоративно-прикладного саамского рукоделия в Ловозерском профессиональном училище № 26. В 1993 году Анастасия Елисеевна стала первым руководителем общественного объединения саамских мастеров и художников «Чепесь саамь». Кроме того, она – один из авторов книг «Саамское рукоделие», «Саамский костюм» и «Саамские узоры». При активном участии А. Мозолевской состоялось возрождение ранее забытых ремесел: вышивки бисером и оловянной нитью, вязания, плетения, ткачества, работы с мехом, кожей, замшей, сукном и плетения из корня.

На выставке также экспонируются картины художников Якова Комшилова, Николая Морозова, Виктора Алексеева, Владимира Пашкина из фондов музея, а также картины Ивана Галкина из коллекции Нины Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 57 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуПровалились: евро потерял почти 92 копейки, доллар – 67 копеекДоллар и евро сегодня торгуются вблизи значений вчерашнего закрытия-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПреступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичныПлановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения