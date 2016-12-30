Мурманский роддом № 3 продолжит работу - Валерий Перетрухин

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин опроверг слухи о закрытии родильного дома № 3 в Мурманске. «Роддом № 3 работает, и закрывать это учреждения мы не планируем», – сообщил министр.

Валерий Перетрухин сообщил, что в планах министерства на 2017–2020 гг. Госпрограммой «Развитие здравоохранения Мурманской области» предусмотрен капитальный ремонт роддома № 3. В 2017 году должны начаться работы по технологическому присоединению учреждения к электросетям для более высокой энергетической устойчивости. В 2018 году – разработка проектно-сметная документация на капитальный ремонт медицинского учреждения. А в 2019–2020 гг. – капитальный ремонт роддома в соответствие с действующими нормами санитарно-эпидемиологического законодательства.

«На сегодняшний день в Мурманске медицинская помощь беременным и роженицам оказывается в Мурманском областном перинатальном центре и в двух родильных домах (родильный дом № 3 и родильный дом Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи), – подчеркнул Валерий Перетрухин. – Данный порядок оказания медицинской помощи будет сохранен и в будущем».