Мурманское УФАС предупредило АО «Мурманский морской рыбный порт» о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области на прошлой неделе выдало предупреждение АО «Мурманский морской рыбный порт» о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Ранее, в Мурманское УФАС России поступило заявление ПАО «СЕВРЫБСБЫТ» в отношении общества по вопросу законности ограничения въезда транспортного средства заявителя на территорию Мурманского морского рыбного порта в ноябре 2016 года. ПАО «СЕВРЫБСБЫТ» владеет на праве собственности зданиями холодильников, складов консервов и производственно-бытовым корпусом, которые расположены на территории Мурманского морского рыбного порта.

ПАО «СЕВРЫБСБЫТ» 10 ноября 2016 обратилось в бюро пропусков АО «ММРП» с заявкой на оформление разового транспортного пропуска для въезда на территорию Мурманского морского рыбного порта. Однако пропуск организации не выдали, пустить на территорию АО «ММРП» отказались.

Антимонопольный орган установил в действиях Мурманского морского рыбного порта признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением путем неправомерного отказа в оформлении разового транспортного пропуска по заявке ПАО «СЕВРЫБСБЫТ».

АО «ММРП» выдано предупреждение, согласно которому Обществу необходимо обеспечить надлежащее рассмотрение и согласование подаваемых заявок на оформление транспортных пропусков ПАО «СЕВРЫБСБЫТ», иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Мурманского морского рыбного порта, а также обеспечить надлежащее информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Мурманского морского рыбного порта, и иных заинтересованных лиц об изменении порядка оформления пропусков путем опубликования соответствующих сведений и документов на официальном сайте АО «ММРП».

В случае неисполнения предупреждения в отношении АО «ММРП» будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции и наложен штраф.