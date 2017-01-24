Мурманское УФАС России обязало администрацию Оленегорска провести конкурс по отбору управляющей организации

Сегодня Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области выдало предупреждение администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства (часть 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции»), в части не проведения конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами.

Мурманским УФАС России установлено, что администрация Оленегорска в нарушение норм Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, закона о защите конкуренции передала в хозяйственное ведение 22 многоквартирных дома в н.п.Высокий, в которых доля муниципального имущества более 50%, вновь созданному МУП «Городская управляющая компания» как муниципальное имущество.

Процедура передачи многоквартирных домов, в которых доля муниципальной собственности более 50%, в управление конкретному хозяйствующему субъекту без проведения конкурса не предусмотрена и носит антиконкурентный характер.

Не проведение открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами, в которых доля муниципальной собственности более 50%, ограничивает доступ хозяйствующих субъектов на рынок оказания услуг управления многоквартирными домами в границах муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией, поскольку заключение договора управления данными домами возможно только по результатам проведения открытого конкурса согласно части 2 статьи 163 раздела VIII Жилищного кодекса РФ.

В результате бездействия администрации МУП «Городская управляющая компания» создано преимущество по сравнению с иными управляющими организациями в части предоставления возможности управления многоквартирными домами с долей муниципальной собственности более 50%, расположенных в н.п.Высокий, что может привести к ограничению (недопущению) конкуренции на рынке оказания услуг управления многоквартирными домами в границах муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Мурманское УФАС России предупреждением обязало администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области в срок до 3 апреля 2017 года провести конкурс по отбору управляющей организации.