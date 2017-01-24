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Мурманская область. Арктика24.01.17 16:51

Мурманское УФАС России обязало администрацию Оленегорска провести конкурс по отбору управляющей организации

Сегодня Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области выдало предупреждение администрации города Оленегорска с подведомственной  территорией Мурманской области о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства (часть 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции»), в части не проведения конкурса  по отбору управляющей компании для  управления многоквартирными домами.

Мурманским УФАС России установлено, что администрация Оленегорска в нарушение норм Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, закона о защите конкуренции передала в хозяйственное ведение 22 многоквартирных дома в н.п.Высокий, в которых доля муниципального имущества более 50%, вновь созданному МУП «Городская управляющая компания» как муниципальное имущество.

Процедура передачи многоквартирных домов, в которых доля  муниципальной собственности более 50%, в управление конкретному  хозяйствующему субъекту без проведения конкурса не предусмотрена и носит   антиконкурентный характер.

Не проведение открытого конкурса по отбору управляющей компании для  управления многоквартирными домами, в которых доля муниципальной собственности более 50%, ограничивает доступ хозяйствующих субъектов на рынок оказания услуг управления многоквартирными домами в границах муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией, поскольку заключение договора управления данными домами возможно только по результатам проведения открытого конкурса согласно части 2 статьи 163 раздела VIII Жилищного кодекса РФ.

В результате бездействия администрации МУП «Городская управляющая  компания» создано преимущество по сравнению с иными управляющими  организациями в части предоставления возможности управления  многоквартирными домами с долей муниципальной собственности более 50%,  расположенных в н.п.Высокий, что может привести к ограничению  (недопущению) конкуренции на рынке оказания услуг управления  многоквартирными домами в границах муниципального образования города  Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Мурманское УФАС России предупреждением обязало администрацию города  Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области в срок до 3 апреля 2017 года провести конкурс по отбору управляющей организации.

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