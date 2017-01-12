Мурманское УФАС России выявило сговор при проведении торгов на выполнение работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону 2016-2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области завершило рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, выразившееся в заключении ООО «Агентство Воронежтранс» (г.Воронеж), ИП Павленко А.В. (г.Мурманск), ООО «Региональная энергосервисная компания» (г.Мурманск) устного антиконкурентного соглашения при проведении электронного аукциона на выполнение работ по подготовке тепловых сетей и оборудования тепловых пунктов к отопительному сезону 2016- 2017 г . и обеспечение победы одному из участников торгов.

Заключение устного антиконкурентного соглашения является нарушением пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Установлено, что начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млн 119 тысяч 236 рублей. При участии в торгах за непродолжительный период времени ООО «Агентство Воронежтранс» и ИП Павленко А.В. снизили начальную (максимальную) цену контракта на 68,7% (350 тысяч рублей).

После завершения аукциона ООО «Региональная энергосервисная компания» сделало своё минимальное ценовое предложение (983 тысяч 500 рублей), которое по своему размеру максимально приближено к предложению ИП Павленко А.В (973735,32 рубля) на этапе его вступления в торги. После предложения ИП Павленко А.В остальные участники отказались от борьбы, и, вплоть до завершения торгов, ставки на понижение делали исключительно ИП Павленко А.В. и ООО «Агентство Воронежтранс».

В дальнейшем заявки ООО «Агентство Воронежтранс» и ИП Павленко А.В. были отклонены аукционной комиссией, поскольку не содержали необходимых документов.

Тактика поведения ИП Павленко А.В. и ООО «Агентство Воронежтранс» в ходе аукциона оказалась эффективной: активное снижение цены контракта позволило отсеять добросовестных конкурентов, а непредставление необходимых документов в составе вторых частей заявок - обеспечить победу ООО «Региональная энергосервисная компания» с приемлемой для него ценой контракта.

Кроме того, Мурманским УФАС установлено, что данная схема использовалась данными юридическими лицами не единожды.

УФАС России по Мурманской области отмечает, что антимонопольный орган не выявил случаев, когда ООО «Агентство Воронежтранс» и ИП Павленко А.В. принимали участие в электронных аукционах без ООО «Региональная энергосервисная компания».

Также Мурманским УФАС установлено, что документы, предоставленные от ООО «Агентство Воронежтранс», ИП Павленко А.В. и ООО «Региональная энергосервисная компания» в составе заявок носят характер шаблонов, изготовленных одним автором.

В результате анализа сведений об ИП Павленко А.В., ООО «Региональная энергосервисная компания» и ООО «Агентство Воронежтранс», содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что в перечень видов деятельности, осуществляемых ИП Павленко А.В., входит рекламная деятельность, основным видом деятельности ООО «Агентство Воронежтранс» является деятельность рекламных агентств. Только основная деятельность ООО «Региональная энергосервисная компания» была связана с видом работ, являвшихся предметом электронного аукциона.

Это обстоятельство, в совокупности с прочими, указывает на то, что ООО «Агентство Воронежтранс» и ИП Павленко А.В. не планировали победить в электронном аукционе, несмотря на активный обмен ставками в процессе торгов.

По результатам рассмотрения дела нарушителям выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения административного производства.