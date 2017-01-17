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Мурманская область. Арктика17.01.17 08:55

Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Книга как произведение искусства»

19 января в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Книга как произведение искусства». На выставке представлены уникальные издания XIX – нач. XX вв. из фонда редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, в том числе книги известных издателей Маврикия Вольфа, Адольфа Маркса, Ивана Сытина, в полукожаных и коленкоровых переплетах с золотым и цветным тиснением.

Среди раритетов можно увидеть подносные, юбилейные и библиофильские нумерованные издания, являющиеся замечательными образцами книгопечатного и переплетного искусства начала XX века.

Особый интерес представляют также и современные издания: «миниатюрки» из коллекции миниатюрных книг библиотеки, эксклюзивное подарочное издание, вышедшее ограниченным тиражом – альбом «Арчимбольдо» (1997), посвященный жизни и творчеству известного итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо.

Выставка будет работать до 19 февраля.

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