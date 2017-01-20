Мурманскому родословному обществу исполняется 20 лет

22 января в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие выставки, посвящённой 20-летию Мурманского родословного общества. Мурманское родословное общество было создано в январе 1997 года.

На сегодняшний день в родословном обществе состоит 15 человек. Каждый член общества занимается поисками материалов для своих родословных. Совместная работа стимулирует интерес к изучению родовых связей, помогает сообща преодолевать сложности поиска в архивах, обогащает опытом и навыками.

На юбилейной выставке будут представлены архивные и семейные документы, старинные фотографии и открытки, книги и личные вещи, а также игрушки, чудом сохранившиеся в семейных архивах мурманских генеалогов. Временной интервал экспонатов охватывает историю России с 1614 по 1990 гг. Мурманчане смогут увидеть несколько родословных древ. Все генеалогические схемы выполнены и оформлены Надеждой Бронниковой.

Своим увлечением участники общества стараются пробудить у земляков интерес к изучению истории своей семьи, а значит сохранить для потомков яркие судьбы наших предков.

Выставка работает в читальном зале до 27 февраля.