Мурманской области в 2017 году из федерального бюджета перепадёт более 255 млн рублей на выплаты региональных социальных доплат к пенсии

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 22 декабря 2016 года № 2767-р о распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации в размере 6417 млн рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

Напомним, согласно статье 121 федерального закона «О государственной социальной помощи» региональные социальные доплаты к пенсии (далее – доплаты) выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает.

Общая численность получателей доплат составит около 410 тысяч человек. Средний размер доплат – от 2142 до 8537 рублей.

Мурманской области из 6417 млн рублей перепадёт 255214,8 тысячи рублей. Для сравнения, Архангельская область получит 711532,5 тысячи рублей, а Республика Коми - 223637,8 тысячи рублей.