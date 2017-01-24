Мурманской области выделяется 12381,4 тысячи рублей на субсидирование предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Распоряжением от 21 января 2017 года № 57-р. распределены субсидии в объёме 4,234 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы. Утверждена постановлением правительства от 17 декабря 2010 года № 1050, входит в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как отметил Дмитрий Медведев на заседании правительства, подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.

Мурманской области выделяется 12381,4 тысячи рублей.