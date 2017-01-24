Мурманской области выделяется всего 35,9 тысячи рублей субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 20 января 2017 г. № 49-р о распределении в 2017 году субсидий на развитие сельских территорий. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Распределяются средства в общем размере 6786,1 млн рублей.

Как отметил премьер-министр на заседании правительства, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов выделяется 3456,1 млн рублей 76 субъектам Федерации; на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, – 3253,5 млн рублей 71 субъекту Федерации; на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, – 76,5 млн рублей 45 субъектам Федерации.

Эффективность использования субсидий будет ежегодно оцениваться Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.

Мурманской области выделяется всего 35,9 тысячи рублей субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Это самый маленький показатель среди субъектов Федерации. Например, Республике Карелия выделяется на эти цели 5320,4 тысячи рублей, Республике Коми - 16375,4 тысячи, Новгородской области - 11903,3 тысячи рублей.