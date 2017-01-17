Мурманскстат собирается «заглянуть» в наши кошельки

С 28 января по 10 февраля 2017 года на всей территории Российской Федерации будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. По результатам данного обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области стать участником обследования будет предложено 1296 домохозяйствам, попавшим в выборку и проживающим в городах Мурманске, Полярном, Североморске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кандалакше, Кировске, Ковдоре, Полярные Зори, Заозёрске, Заполярном, Коле, посёлках городского типа Никеле, Ревде, Зеленоборском, Умбе и Мурмашах, населённых пунктах Высокий, Междуречье, Видяево, селе Алакуртти.

В рамках наблюдения обеспечивается получение сведений о демографических характеристиках членов домохозяйств, достигнутом уровне образования, участии в трудовой деятельности, пенсионном обеспечении и социальной поддержке, условиях проживания.

Опросы респондентов проведут специально уполномоченные работники – интервьюеры методом обхода жилых помещений и заполнения анкет со слов респондентов. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики.

Полученные в домохозяйстве данные являются конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.