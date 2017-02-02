Музейные работники учатся завоёвывать гранты

На базе Мурманского областного краеведческого музея прошёл однодневный информационно-образовательный семинар «Грантовые возможности Благотворительного фонда Владимира Потанина для музеев и организаций культуры: основные положения и проектные подходы», организованный Благотворительным фондом В. Потанина.

На семинаре выступила Ирина Актуганова - музейный проектировщик, генеральный директор ООО «Агентство21». В своем выступлении специалист представила основные музейные программы Благотворительного фонда Владимира Потанина 2016-2017 гг.: «Музейный Десант», «Музейный Гид» и «Меняющийся музей в меняющемся мире», а также подробно рассказала о номинациях грантовых конкурсов, требованиях к подготовке заявок, приоритетах и критериях экспертного отбора.

Алина Козловская, координатор программ «Музейный Гид» и «Музейный десант» Фонда В. Потанина, провела для участников семинара мастер-класс по заполнению онлайн-заявок на конкурсы Благотворительного фонда. Руководители и сотрудники музеев Мурманской области смогли также поучаствовать в индивидуальных консультациях Ирины Актугановой по формированию проектной идеи и по заполнению ключевых разделов заявок.