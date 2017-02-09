Мужчины галантного возраста поборются за звание «Рыцарь нашего времени»

11 февраля в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

В этом году тема конкурса – «Богатырская застава». Конкурсанты от 58 лет и старше из городов и поселков Мурманской области представят на суд жюри домашнее задание - визитные карточки и творческие номера.

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победителю будет вручен диплом лауреата конкурса.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста как средство их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга пожилых людей.