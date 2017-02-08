Мы готовы ждать, только бы закон об Арктической зоне был качественным – Марина Ковтун

Губернатор Марина Ковтун провела вчера рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорем Чернышенко. Стороны обсудили ход работы над проектом закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» на федеральном и региональном уровнях.

В ходе подготовки законопроекта была проделана большая совместная работа, обобщены и направлены заинтересованным ведомствам консолидированные предложения Мурманской области, отметила Марина Ковтун.

«Вместе с тем работа по принятию закона двигается непросто. Наша позиция заключается в том, что мы готовы ждать, только бы закон был качественным и отражал позицию субъектов Арктической зоны Российской Федерации», – подчеркнула глава региона.

Игорь Чернышенко выразил надежду, что нормативное обеспечение развития Арктической зоны России станет предметом обсуждения на площадке IV Международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдет 29-30 марта в Архангельске.

Кроме того, сенатор сообщил, что по итогам 2016 года Мурманская область вошла в число регионов, где сохранена социально-экономическая стабильность, обеспечен рост ряда финансово-экономических показателей развития региона.