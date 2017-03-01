Мурманская область. Арктика01.03.17 06:30
«Мы служим России» - в Центральной городской библиотеке им. А.М. Каутского прошёл познавательно-исторический час
В Центральной городской библиотеке им. А.М. Каутского ЗАТО Александровск прошёл познавательно-исторический час «Мы служим России».
Студенты филиала Мурманского государственного технического университета узнали о традициях казачества, а с помощью презентации «Казак – Родины защитник» ненадолго оказались в казачьем посёлке, где познакомились с укладом, бытом и обычаями казаков. Многие факты из жизни и боевого пути казаков стали для студентов настоящим открытием. Особый интерес у ребят вызвал рассказ о символике.
Гости познавательной встречи приняли участие в блиц-опросе на знание специфических слов и выражений, отражающих казачий быт. В завершение мероприятия ребятам провели обзор «Казаки в художественной литературе».
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