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Мурманская область. Арктика16.03.17 16:46

Мы высоко ценим работу компании по сохранению окружающей среды и надеемся на реализацию новых экологических программ - консул генерального консульства Норвегии в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен

2017 год – год экологии в России, 100-летие заповедной системы в России, 25 лет заповеднику «Пасвик», 10 лет сотрудничества с ПАО «ГМК «Норникель» - все эти поводы и послужили большому празднику в новом визит-центре заповедника «Пасвик». На мероприятие по случаю юбилеев были приглашены коллеги из норвежской и финской частей Трехстороннего трансграничного парка «Пасвик – Инари», местного самоуправления соседних провинций Финляндии, Норвегии и Швеции, консулы России и Норвегии, а также экологи, учёные, представители общественности, представители заповедников и национальных парков России.

Праздник начался с экскурсий по новому визит-центру, которые провели директор заповедника Владимир  Чижов и заместитель директора по экологическому просвещению М. Трусова.

«Мы уверены, что этот визит-центр станет отличной площадкой для встреч, и заметно повысит качество природоохранного диалога в приграничье. Однако возможности центра гораздо шире: здесь есть все условия для просветительской работы с самыми разными аудиториями. Он также может быть использован для организации культурных и досуговых мероприятий. К слову, уже в апреле у нас здесь состоятся показы киномарафона «Северный характер», - рассказал Владимир Чижов во время экскурсий.

Затем гостей пригласили на крышу центра, где провели лотерею. Участники встречи собрались в просторном конференц-зале для официальной части, где сотрудники заповедника рассказали о своей деятельности и продемонстрировали фильмы о заповеднике.  Гости заповедника тоже не остались в долгу, высказав добрые слова и пожелания.

«Мы все ждали появления этого  визит-центра. Теперь и Россия не уступает своим коллегам из трехстороннего парка. На данный момент «Пасвик» имеет все условия для проведения исследований, ведения научной работы, изысканий. Визит-центр вполне может стать стартовой площадкой для экспедиций, а также вполне способен привлечь туристов иностранных и российских», - отметил генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.

Его коллега - консул генерального консульства Норвегии в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен тоже выступил с поздравлением: «Сегодня мы увидели уникальный визит-центр. Мы надеемся, что он станет площадкой для диалога между нашими странами,  где мы сможем встречаться и обсуждать общие вопросы природоохранного характера и не только. Для Арктики тема экологии всегда имеет особенное звучание, чтобы будущие поколения могли пользоваться её богатствами, мы должны иметь модели устойчивого развития. Мы должны поблагодарить «Норникель» за то, что компания профинансировала этот проект. Мы высоко ценим работу компании по сохранению окружающей среды и надеемся на реализацию новых экологических программ».

«Кольская ГМК и «Норникель» давно проводят планомерную работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду. И эту работу надо как-то оценивать. Мы конечно можем демонстрировать цифры – объёмы выбросов, объёмы сбросов, которые динамично снижаются из года в год. Тем не менее, это только цифры, - отмечает Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК. - Это ещё не конечный результат. Мы уже говорили, что конечным результатом является состояние природы – растений, животных, биоразнообразие, количество видов, популяций и здесь нам на помощь приходят ученые, заповедники, особо охраняемые природные территории, исследователи самой природы. Поэтому компания поддерживает различные исследовательские и научные проекты, но, не ограничиваясь этим, оказывает помощь и просветительской работе природоохранных территорий».

В завершении торжественной части все гости были приглашены на торжественный ужин, где и завершился праздник нового визит-центра заповедника «Пасвик».

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