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Мурманская область. Арктика16.03.17 14:50

Мы живём в мире интернета, где человек ежеминутно подвергается информационной опасности - Анатолий Векшин

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин принял участие в конференции «Будни информационной безопасности – 2017».

«Мы живём в мире интернета, где человек ежеминутно подвергается информационной опасности. Подобные мероприятия – это возможность обменяться опытом, обсудить проблемы, которые возникают сегодня в области безопасности информации, и они останутся актуальными в ближайшие десять-двадцать лет», – подчеркнул, открывая конференцию, Анатолий Векшин.

Конференция продлится до конца дня. В ходе конференции специалисты и эксперты в сфере информационной безопасности расскажут об эффективных методах борьбы с хакерами, обсудят проблемы практической безопасности информационных систем и мобильных устройств, а также представят современные продукты и решения для защиты информации. Организатором конференции выступает комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

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