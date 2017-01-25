ФКУ Упрдор «Кола» сообщает о закрытии движения в связи с неблагоприятными погодными условиямиВ Мурманской области Татьянин день отпразднуют более 30 тысяч студентов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.01.17 09:35

На 11 марта запланирован юбилейный XX массовый лыжный пробег «Лыжня дружбы» по территориям России, Норвегии и Финляндии

Открытие 83-го традиционного международного Праздника Севера состоится в Мурманске 17 марта.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 83-го традиционного Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся. Алексей Тюкавин, впервые возглавивший оргкомитет, особо отметил новый формат его работы. Созданы две рабочие группы, которые возглавят заместители губернатора, курирующие профильные направления деятельности: руководителем рабочей группы Праздника Севера будет Григорий Стратий, Праздника Севера учащихся – Инна Погребняк.

Утверждены программы Полярной олимпиады. Так, старт традиционному Празднику Севера будет дан в Мурманске на площади Пять Углов 17 марта 2017 года. На 11 марта запланирован юбилейный XX массовый лыжный пробег «Лыжня дружбы» по территориям России, Норвегии и Финляндии.

Кроме того, в программе Полярной олимпиады соревнования по горнолыжному спорту на базе комплексов «Салма» в Полярных Зорях и «Большой Вудъявр» в Кировске, а также состязания по конькобежному спорту в Оленегорске и ездовому спорту в Кировске, гонкам на оленьих упряжках, биатлону, зимнему виндсерфингу и сноукайтингу в Кольском районе. 28-30 марта в Долине Уюта пройдут Всероссийские соревнования 83-го Праздника Севера по лыжным гонкам. Также в период проведения Полярной олимпиады в Мурманске состоится финал Всероссийских соревнований по биатлону на Кубок Анны Богалий.

В этом году впервые также будут проводиться два лыжных марафона. 1 апреля – по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» (свободный стиль). 2 апреля в Долине Уюта финальным аккордом Полярной олимпиады станет 44-й Мурманский лыжный марафон классическим стилем. Он завершится официальной торжественной церемонией закрытия Праздника Севера.

Мероприятия регионального этапа 57-го Праздника Севера учащихся пройдут на спортивных объектах, расположенных в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакшском и Ловозерском районах. В шести спортивных соревнованиях ожидается участие команд из других регионов нашей страны, Республики Беларусь и Королевства Норвегия.

В рамках Праздника Севера учащихся в 13-й раз состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу для детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Специальная олимпиада России». Во второй раз пройдет набирающий популярность турнир по мини-футболу на снегу среди девушек.

В заключение Алексей Тюкавин дал профильным ведомствам поручения детально проработать бюджет, формат проведения открытия и закрытия Полярной олимпиады, а также каждое мероприятие Праздника Севера с закреплением зоны ответственности исполнителей.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 316 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 10 серия (16+)12:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиЗадолженность по заработной плате в Мурманской области на 1 января составила 111,8 млн рублейСтраховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены с 1 февраля на 5,4%-PRO ВалютуДоллар США и евро снижаютсяЕвро снижается почти на 32 копейки, доллар – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуСобственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»В Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 январяУправляющим компаниям проще заплатить штраф, чем заказать работу по уборке снега - Алексей Лыженков-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения