Открытие 83-го традиционного международного Праздника Севера состоится в Мурманске 17 марта.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 83-го традиционного Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся. Алексей Тюкавин, впервые возглавивший оргкомитет, особо отметил новый формат его работы. Созданы две рабочие группы, которые возглавят заместители губернатора, курирующие профильные направления деятельности: руководителем рабочей группы Праздника Севера будет Григорий Стратий, Праздника Севера учащихся – Инна Погребняк.

Утверждены программы Полярной олимпиады. Так, старт традиционному Празднику Севера будет дан в Мурманске на площади Пять Углов 17 марта 2017 года. На 11 марта запланирован юбилейный XX массовый лыжный пробег «Лыжня дружбы» по территориям России, Норвегии и Финляндии.

Кроме того, в программе Полярной олимпиады соревнования по горнолыжному спорту на базе комплексов «Салма» в Полярных Зорях и «Большой Вудъявр» в Кировске, а также состязания по конькобежному спорту в Оленегорске и ездовому спорту в Кировске, гонкам на оленьих упряжках, биатлону, зимнему виндсерфингу и сноукайтингу в Кольском районе. 28-30 марта в Долине Уюта пройдут Всероссийские соревнования 83-го Праздника Севера по лыжным гонкам. Также в период проведения Полярной олимпиады в Мурманске состоится финал Всероссийских соревнований по биатлону на Кубок Анны Богалий.

В этом году впервые также будут проводиться два лыжных марафона. 1 апреля – по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» (свободный стиль). 2 апреля в Долине Уюта финальным аккордом Полярной олимпиады станет 44-й Мурманский лыжный марафон классическим стилем. Он завершится официальной торжественной церемонией закрытия Праздника Севера.

Мероприятия регионального этапа 57-го Праздника Севера учащихся пройдут на спортивных объектах, расположенных в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакшском и Ловозерском районах. В шести спортивных соревнованиях ожидается участие команд из других регионов нашей страны, Республики Беларусь и Королевства Норвегия.

В рамках Праздника Севера учащихся в 13-й раз состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу для детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Специальная олимпиада России». Во второй раз пройдет набирающий популярность турнир по мини-футболу на снегу среди девушек.

В заключение Алексей Тюкавин дал профильным ведомствам поручения детально проработать бюджет, формат проведения открытия и закрытия Полярной олимпиады, а также каждое мероприятие Праздника Севера с закреплением зоны ответственности исполнителей.