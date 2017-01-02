Мурманская область. Арктика02.01.17 09:27
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара сгорела электроплитка на одну конфорку, обгорела часть стены на площади
2 кв. метров, потолок закопчен по всей площади помещения. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.
На Абрам-Мысе горящий праздничный обед тушили 8 огнеборцев
1 января 2017 года в 21 час 43 минуты на пульт дежурной службы «01» Мурманска поступила информация о возгорании в квартире дома № 19 на пер. Охотничий на Абрам-Мысе.
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара сгорела электроплитка на одну конфорку, обгорела часть стены на площади
Причины пожара устанавливаются.
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