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Мурманская область. Арктика15.02.17 10:56

На акватории Кандалакшского залива произошёл взлом припая

В ночь с 13 на 14 февраля из-за штормового ветра на акватории Кандалакшского залива произошёл взлом припая.

На 9 часов 14 февраля характеристики ледовых наблюдений: припай 2 балла, белый лёд, вода 2 балла, плавучий лёд 6 баллов, поля, обломки полей, крупно мелкобитый лёд.

Выход, выезд людей на лёд крайне опасен!

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