Мурманская область. Арктика25.01.17 11:21
На автодороге Мишуково-Снежногорск ограничено движение большегрузного транспорта
По состоянию на 10 часов текущего дня ввиду сложных погодных условий ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге Мишуково-Снежногорск (км 16 - км 35).
Телефоны диспетчерской службы «Мурманскавтодора»: (88152) 214-070, (88152)25-08-08.
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