Наиболее распространенным нарушением трудовых прав работников региона является задержка сроков выплаты заработной платыРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.02.17 12:12

На АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты с 6 по 12 февраля текущего года. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:  АИ-92 - в среднем 36,87 руб.  - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - в среднем 39,57 руб.  - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - в среднем 40,83 руб.  - увеличение на  20 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 37,94 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,64 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,70 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 36,75 руб.  - увеличение на 13 коп.; АИ-95 - в среднем 39,45 руб.  - увеличение на 10 коп.; Дт/зим - 41,45 руб.  - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,90 руб.  - увеличение на 20 коп.;  АИ-95 - в среднем 39,63 руб.  - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 40,90 руб.  - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,25 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,99 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,69 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,80 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,40 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/сезон - 40,70 руб.  - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,95 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,55 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 — 46500 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 46700 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты  не изменились: АИ-92 - 44850 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 45600 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 45200 руб/т (изменений не зафиксировано).

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 182 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты-PRO ВалютуЕвро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеекРубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХАО «Мончегорская теплосеть» переходит на прямые платежи с населениемПлановые отключения в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения