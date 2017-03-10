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Мурманская область. Арктика10.03.17 17:25

На благо мурманских читателей – 50 лет

Сегодня мурманский информационный интеллект-центр № 10 отмечает 50-летний юбилей. В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Мурманска, Совета депутатов города.

Изначально учреждение находилось в доме на улице Гаджиева, благодаря городской программе модернизации библиотек, обновленный интеллект-центр расположился в современном помещении на проспекте Героев-североморцев, 38.

– С момента открытия библиотеки в 1967 году многое изменилось. Сегодня мы работаем в комфортных условиях, применяем новые методики, используем современные технологии, – рассказала заведующая учреждением Тамара Клюйкова. – Уверена, мы будем и дальше расти, развиваться, работать на благо наших читателей.

Библиотека очень востребована, обслуживает около 4 тысяч пользователей, большая часть которых молодежь. Здесь организованы рабочие места с доступом к интернету, правовым базам данных, электронному каталогу. В конференц-зале проводятся различные мероприятия.

Фонд библиотеки насчитывает свыше 11 тысяч экземпляров – это не только книги, журналы, но и электронные источники. На базе интеллект-центра ведется обучение основам компьютерной грамотности. Такие курсы уже освоили более 300 пенсионеров.

– Примечательно, что библиотека привлекает различные слои населения: здесь занимается молодежь, реализуются программы для пенсионеров, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. – Желаем успехов, плодотворной  работы, развития и процветания.

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